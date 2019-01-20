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ASELSAN’ın Albatros’u zorlu dalgaları aştı

Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Botu Albatros-T, Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege’de icra edilen fiili silah atış eğitimlerinde başarıyla görev yaptı. Su üstü top ve silah atışları yapan Albatros-T botları, toplam 16 saat süreyle sahada kalmayı başardı.

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ASELSAN tarafından tatbikat ve atış eğitimlerinde su üstü hedefi olarak kullanılmak üzere geliştirilen, çeşitli taktiksel hareketleri ve süratli asimetrik tehditleri taklit edebilen Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Ailesi üyesi Albatros botları, zorlu koşullardaki performansıyla dikkati çekti. Tüm yurdu etkisi altına alan şiddetli fırtınada Albatros-T Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Botu başarıyla hizmet verdi.  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı fırkateyn, korvet, hücumbot ve karakol gemileri tarafından 8-10 Ocak 2019 tarihlerinde Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege’de icra edilen fiili silah atış eğitimlerinde Albatros-T, insansız su üstü hedefi olarak görevini başarıyla yerine getirdi. 

Su üstü unsurlarının, zor deniz şartlarında gerçekleştirdiği top ve silah atışlarında iki bölgede toplam 16 saat süreyle sahada kalan ve talep edilen tüm manevraları eksiksiz gerçekleştiren Albatros-T botları, görev sonunda emniyetle güverteye alınarak sonraki görevler için hazır olduğunu gösterdi.  

YÜKSEK MANEVRALI

ASELSAN, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının su üstü unsurlarının asimetrik tehdide karşı koyma ve atış eğitimlerinde hedef gemisi görevlerinde kullanılabilecek Albatros Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Ailesi geliştirdi. Albatros-K (Katamaran) ise su üstü ve hava platformlarının fiili top ve güdümlü mermi atış eğitimlerinde hareketli hedef gemisi olarak kullanılıyor. Su üstü top, yakın savunma silah sistemleri ve güdümlü mermi atışları maksadıyla kullanılabilecek, yüksek sürat ve manevra kabiliyetine sahip Albatros Hedef Sistemi’ni desteklemek için, hedefteki atış/vuruş görüntüsü gerçek zamanlı olarak ASELSAN Arı-1T Döner Kanatlı Mini İnsansız Uçan Sistemi yardımıyla kontrol istasyonu/gemisine aktarılıyor. Uygulama olarak literatürde örneği olmayan bu görüntüleme sistemi Deniz Kuvvetleri için ilk kez ASELSAN tarafından başarıyla uygulandı ve  sözleşme kapsamında hizmet verilmeye devam ediliyor.      

ASELSAN’dan insansız helikopter: Arı-1T

Aselsan’ın ürettiği insansız helikopter Arı-1T, her türlü keşif ve gözetleme görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor. Sistem uçuş öncesi ve uçuş sırasında belirlenebilecek görev planına uygun şekilde tamamen otonom görev yapabiliyor. Sistem 15 kilometrelik menzil içinde yer kontrol istasyonundan kontrol edilerek gerçek zamana yakın görüntü aktarabilme yeteneğine sahip bulunuyor.      

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