Asgari ücret 2020'de ne kadar olur? Asgari ücret 2020 zammı ne zaman yapılacak?
Asgari ücret 2020'de ne kadar olur? Asgari ücret 2020 zammı ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2020 yılında asgari ücretlilerin alacağı maaşa ilişkin toplantı Aralık ayında başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı. Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecekler. Geçtiğimiz yıl 400 lira civarında yapılan asgari ücret zammının bu yıl ne kadar olacağı merak konusu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık Pazartesi günü yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirecek. Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecekler. Vatandaşın gözü asgari ücret zammında. Asgari ücret 2020'de ne kadar olur? Asgari ücret 2020 zammı ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler..
ASGARİ ÜCRET 2020'DE NE KADAR OLUR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek.
ASGARİ ÜCRET 2020 ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirecek.
Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek.
2019 ASGARİ ÜCRET AGİ DÂHİL NE KADAR?
Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL
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