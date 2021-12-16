16 Aralık 2021 Perşembe 14:45 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 14:45

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı bugün saat 11.00'da başladı. Toplantı bitiminde Asgari ücret 2022 zammı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika olarak açıklanacak. Asgari ücret 2022 zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2022 saat kaçta açıklanacak? İşte milyonların heyecanla beklediği karar ile ilgili son dakika gelişmeleri...

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacağını duyurdu. 2022 Asgari ücretin saat kaçta açıklanacağı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak nihai karar bugün açıklanacak. İşte Asgari ücret 2022 zammı için son dakika haberi.

ASGARİ ÜCRET 2022 SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı bugün saat 11.00'da başladı. Toplantının sona ermesiyle birlikte Başkan Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor. Bu görüşmenin ardından nihai kararı Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika 2022 asgari ücret zammını kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika 2022 gelişmeleri anbean haberimizde yer alacak.

BAKAN NEBATİ: BUGÜN AÇIKLAMA YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında çalışanımızın ezdirilmediği bir 2022 zam oranını hep beraber görmüş olacağız.

Türkiye'de asgari ücretle geçinenler dahil olmak üzere bütün maaşlılar her türlü kamu, özellikle sağlık başta olmak üzere imkanlardan faydalanarak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Onlara ilişkin olarak da geçmişten bugüne kadar yapılan her türlü iyileştirme pozitif yönde devam etmiş ve enflasyonun çok çok üzerindedir. Bütçe konuşmamda da ifade etmiştim, katlar arası fark var"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüksek asgari ücret zammı sözü verirken 2022 yılı zammına yönelik artışı beklentisi yüzde 30'u geçti. Asgari ücret 2022 zammı ile birlikte yeni AGİ rakamları da belli olacak.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Toplantının ardından açıklama yapan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, eski formüle göre rakamın 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında değiştiğini belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında İşveren asgari ücreti belirleyecek olan asgari geçim tutarının işveren tarafından 3.100 TL, işçi tarafından ise 3.900 TL olması gerektiği belirtildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı son toplantıda işveren ve işçi tarafını temsil eden sendikaların yapacağı pazarlıktan sonra 2022 asgari ücretin 3700 üzerinde bir rakam olacağı tahmin ediliyor.