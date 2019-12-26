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Ekonomi

Asgari ücret bugün belli oluyor

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.

26.12.2019  01:41 - Güncelleme: 26.12.2019  01:41

Toplantılarının ilkini 2 Aralık’ta yapan Asgari ücret Tespit Komisyonu bugün dördüncü kez toplanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek. 

GÖZLER BAKAN’DA

Bugünkü toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor. Görüşmeler öncesi diğer sendikalarla da irtibatta olan Türk-İş’in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor. TİSK ise kamuoyuna bir rakam telaffuz etmemekle birlikte, Türk-İş’in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek buluyor. Bu süreçte, işçi ve işveren tarafı kadar hükümetin tutumu da ayrı bir merak uyandırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Malezya temaslarının ardından asgari ücretle ilgili “Bakalım, son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” açıklaması asgari ücret görüşmelerini yeni bir boyuta taşıdı. Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. 

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