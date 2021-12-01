Türkiye Gazetesi 1 Aralık 2021 Çarşamba 07:34 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 07:34

Yaklaşık 7 milyon çalışan ve ailelerini ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak rakamı belirlemek için ilk toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Aralık sonunu bekleme niyetinde değiliz. Bir iki hafta içinde bitiririz" açıklamasının ardından, görüşmelerinin daha erken sonuçlanması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Öte yandan yıllık enflasyonun yüzde 20'yi aşması tahmin edilirken, en az yüzde 30 bandında artış yaşanacağına ilişkin beklentiler öne çıkıyor. Asgari ücret hâlihazırda brüt 4 bin 203 lira, net 2 bin 826 lira olarak uygulanıyor. Brüt tutardan yüzde 30 artış olması durumunda, net asgari ücret 3 bin 673 lira olacak.

ORTAK TALEPLER

İşçi konfederasyonları TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ, ortak taleplerini dün şöyle açıkladı:

- Günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir.

- Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmelidir. Açıklanan net ücretin altına düşülmemelidir.

- Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir.

- Bütün ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır.

- Ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır.