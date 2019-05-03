Asgari ücret kadar burs verecekler

Protokole göre üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, tekstil mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs imkanından faydalanacak. Sınavda 20-50 bin arasında yer alan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50’si oranında karşılıksız burs alabilecekler.

ÖĞRENCİYE BİN 828 LİRA

Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç “Öğrencilerimizden YKS’de ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil mühendisliği veya deri mühendisliği olması şartıyla, YKS puanına göre ilk 20 binde yerleşenlere bin 828 lira burs verilecek. Ayrıca firmalarda en az 5 yıl iş garantisi verilecek” dedi.