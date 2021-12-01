1 Aralık 2021 Çarşamba 12:46 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:46

Asgari ücret komisyonunun katılımıyla yapılacak olan "Asgari ücret zammı 2022" için görüşmeler başlıyor. 2022 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacak maaş artışlarını belirleyecek olan Asgari ücret görüşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak. Peki Asgari ücret görüşmesi ne zaman? Asgari ücret komisyonu saat kaçta toplanıyor? İşte beklenen zam oranı ve diğer detaylar...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında ilk toplantısını bugün yapacak.

Asgari ücret komisyonunda İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Aralık sonunu bekleme niyetinde değiliz. Bir iki hafta içinde bitiririz" açıklamasının ardından, Asgari ücret görüşmelerinin daha erken sonuçlanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU SAAT KAÇTA TOPLANIYOR?

Asgari ücret toplantısı saat 14:00'da başlayacak. Ocak ayından itibaren geçerli olacak 2022 Asgari ücret zammını belirlemek için ilk toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak.

BAKAN BİLGİN: 1-2 HAFTA İÇİNDE KARAR VERECEĞİZ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için toplanıyor. Her yıl 4 toplantı sonucu belirlenen asgari ücret zammının, bu yıl ne zaman netleşeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ ile uzlaşmaya yakın olduklarını ve iki hafta içinde asgari ücret kararını vereceklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada TÜRK-İŞ ile uzlaşmaya yakın olduklarını ve bir ya da iki hafta içinde asgari ücret kararını vereceklerini bildirmişti. TÜRK-İŞ ise bu açıklamasın ardından, toplumun yüzde 90'nının kabul edeceği bir teklif gelirse kabul edeceklerini bildirmişti.

TÜRK iŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2022

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, özellikle rakam açıklamamaya gayret ettiklerini söyledi, hükümetin teklifini beklediklerini dile getirdi:

"Bir görelim bakalım önümüze ne getirecekler. Burada bir siyasi parti '4 bin', öbür parti '4 bin 100' diyor. Bizim dışımızdaki sendikalardan biri '5 bin' diyor. '7 bin' diyen var. Bunları söylemek kolay. Ben de güzel bir rakam söylerim ama söylediğimle aldığımızın arasında uyum olması lazım. Türk-İş olarak yıllardır buna dikkat ediyoruz."

2022 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak. Görüşmelerin iki haftada tamamlanması beklenirken, maaşlara en az yüzde 30 zam yapılacağı konuşuluyor.

Komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle, yılın son günlerinde yeni ücreti açıklaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret mevcutta brüt 3 bin 577 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

AGİ'DE ARTIŞ OLACAK MI?

Asgari ücretteki artış ile beraber her sene asgari geçim indiriminde de artış gerçekleşiyor. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. AGİ ise, bekar biri için 268,31TL, evli eşi çalışmayan için 321,98 TL olarak belirlendi.