Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Toplantı öncesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile sendikanın genel merkezinde bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada da Hak-İş Başkanımızı ziyaret edip, sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağız ve komisyona ileteceğiz. Sosyal diyalog sürecinde iki önemli sendikamız var biliyorsunuz. Şimdi sağ olsun kıymetli Türk-İş Başkanı yanımdaydı. Yakın zamanda da Hak-İş olacak. Gidip, onların da görüşlerini, asgari ücretle ilgili önerilerini almak durumundayım Çalışma Bakanı olarak. Rakamlar belli değil. Zaten müzakerelerin amacı bu. Rakamlar komisyonda değerlendiriliyor. Her zaman çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim. " diye konuştu.

2. TOPLANTI BAŞLADI

Komisyon, ekonomik verileri görüşmek üzere ikinci kez toplandı.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

HAK-İŞ'E ZİYARET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile yaptığı görüşme sonrası konuştu.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İşçi kesiminin komisyonda yer almaması çok büyük bir eksiklik değil. Çünkü biz az önce TÜRK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık, şimdi de HAK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık. Bu görüşleri komisyonla paylaşacağız. Sosyal diyalog süreçlerini başlatıyoruz. Aldığımız görüşleri Komisyon'a ileterek sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağız.

"İŞÇİLERİMİZİN TALEPLERİNİ KOMİSYONA AKTARACAĞIM"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına katılmak üzere Bakanlık binasına gelen Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey sosyal diyalog ortamında, atmosferinde gelişiyor bundan dolayı da çok büyük bir memnuniyet duyuyorum en azından işçilerimizin taleplerini, dileklerini komisyonda yansıtma fırsatım olacak."