Temmuz 2022 asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete zam açıklamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak 2022 yılı asgari ücret ara zammının bugün açıklanması bekleniyor. Peki Asgari ücret ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması ne zaman? İşte detaylar...

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı ilgilendiren asgari ücret ara zammı için nefesler tutuldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. Taraflar arasındaki görüşmeler tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada asgari ücrette temmuz artışı için talimat verdiğini söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücrette ara zammın bu hafta belirleneceğini söylemişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ASGARI ÜCRET AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Asgari ücrete yapılacak zam oranını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET KARARI RESMİ GAZETE'DE

Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının bugün açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadeler, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 liraya ulaşıyor.

Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104.08 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira, yüzde 30 artışla brüt 6505.40 lira, net 5742.09 lira, yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.