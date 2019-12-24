Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Gözler asgari ücret zammında!

24.12.2019 09:55 - Güncelleme: 24.12.2019 09:55

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. Vatandaşların gözü asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2 bin 578 liranın altındaki asgari ücret teklifini değerlendirmeye almayacaklarını bildirmişti. Bu açıklamalardan sonra asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Asgari ücret son dakika gelişmelerini sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammının bu hafta belli olması bekleniyor. Komisyon dördüncü ve son toplantısını salı ya da çarşamba günü gerçekleştirecek.

2 BİN 578 LİRANIN ÜZERİNDE BİR RAKAM BEKLENTİMİZ VAR

Talep edilen asgari ücret rakamına ilişkin soru üzerine Irgat, "(2 bin 578 lira) Bunun üzerinde bir ücreti değerlendirmeye alabiliriz. Altında bir ücreti kesinlikle değerlendirmeye almayacağımızı, o kararlara katılmayacağımızı ifade etmek isteriz." diye konuştu.

"Konuşmanızda 'Asgari ücret konusunda iyimser olamıyoruz' dediniz. Hükümetten nasıl bir teklif geldi?" sorusu üzerine Irgat, 24 ya da 25 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile toplantı yapılacağını, hükümetin görüşünün o gün belirleneceğini söyledi.

Irgat, açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin beklentilerinin çok altında bulunduğunu, bu nedenle iyimser olamadıklarını belirtti.

"2 bin 578 liranın altında bir rakam gelirse ortak bir tavır, tepki olacak mı?" sorusuna Irgat, "Elbette olacak, Bakanlığın açıklamasından sonra. Onun altındaki bir karara katılmayacağımızı ortak olarak deklare ediyoruz." yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.