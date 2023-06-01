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Ekonomi

Asgari ücret süreci nasıl işleyecek? Uzmanı açıkladı

Asgari ücrete temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni kabinenin açıklanmasının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlayacak. Peki asgari ücret belirlenirken süreç nasıl işleyecek, ara zam oranı nasıl belirlenecek?

TRT Haber1 Haziran 2023 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek? Uzmanı açıkladı
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Yeni kabine hafta sonu açıklanacak. Asgari ücrete ara zam hükümetin önceliği olacak.

Düzenleme için asgari ücret tespit komisyonu da çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayacak. Takvimin bu ayın ortasında işlemesi bekleniyor.

KOMİSYON ARA ZAM İÇİN AY ORTASINDA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK

AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, asgari ücret sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun taraflarını davet edecek. Hem işçi tarafı hem işveren tarafı hükümet tarafı her birinden beşer temsilci olmak üzere 15 temsilci var. Komisyon toplandıktan sonra çalışmalarına başlayacak. Bu ayın ortalarından itibaren asgari ücret tespit komisyonunun muhtemeldir ki çalışmalara başlayacak."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Zengin, komisyonun asgari ücreti belirlerken nelere dikkat edeceğini şöyle anlattı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durumu geçinme endekslerini genel ücretler seviyesine ve gerçekleşen tüketici fiyat endeksini dikkate alarak kararını verecektir."

Diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da tespit çalışmaları için saha araştırmasını sürdürüyor.

Tüm kriterler değerlendirilerek yeni asgari ücret belirlenecek.

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