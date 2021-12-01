1 Aralık 2021 Çarşamba 14:09 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:46

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in konuşmasından bazı satırbaşları:

"Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz."

"(Yeni asgari ücret) İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum."



ASGARİ ÜCRET ANKETİ

Yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2500 işçi ile görüşülmüştür. Saha uygulamasında kantitatif araştırma yöntemi ve bu yöntemin yüz yüze tekniği kullanılmıştır.

ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASINDA İŞVERENLER

İmalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapılmıştır. İşverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görülmüştür. Katılımcıların yüzde 34'ü yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı sorusuna 3501 ile 3750 TL arasında cevabını vererek en yüksek oranı oluşturmuştur. Bu rakamı yüzde 19,3 ile 3251 TL ile 3500 TL arasında olmalı diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de 3751 TL ile 4000 TL arasında olmalı diyenler izlemiştir. Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı sorusuna katılımcıların yüzde 74,3'ü evet yanıtını verirken yüzde 25,7'si ise hayır yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASINDA İŞÇİLER

'Asgari ücretli işinizin yanı sıra ek bir iş yapıyor musunuz?' sorusuna katılımcıların yüzde 87'si hayır, yüzde 13'ü evet yanıtını vermiştir. Yeni dönem asgari ücret ne olmalı sorusuna katılımcılar ağırlıklı olarak yüzde 37,3 oranı ile 3750 ile 4000 TL arasında beklenti ortaya çıkmıştır. 4000 ile 4500 TL arasında olmalı diyenlerin oranı yüzde 13, 4500 TL üzerinde olmalı diyenlerin oranı ise yüzde 21.8 olarak araştırma sonuçlarına yansımıştır. Ailenizde sizden başka çalışan var mı sorusuna katılımcıların yüzde 61'i hayır, yüzde 39'u evet yanıtını vermiştir. Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı sorusuna katılımcıların yüzde 40,3'ü evet, yüzde 59,7'si hayır cevabını vermiştir.