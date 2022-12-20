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Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı.

IHA20 Aralık 2022 Salı 14:15 - Güncelleme:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplandı. Bugün üçüncü toplantısını yapan komisyonda işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'inde üçüncü komisyon toplantısını işaret ederek uzlaşmaya varılacağını belirtmesi üzerine komisyonda, yeni yılda verilecek olan asgari ücret miktarı hakkında net bir karara varılması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son olarak komisyonun ikinci toplantısının yapıldığı 14 Aralık tarihinde bir araya gelmişti.

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