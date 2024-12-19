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  • İlk kez rakam konuşuldu! Üçüncü asgari ücret toplantısı sona erdi
Ekonomi

İlk kez rakam konuşuldu! Üçüncü asgari ücret toplantısı sona erdi

İlk kez rakamın konuşulduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantıda işçi ve iş veren tarafının ilk kez rakam konuştuğu belirtildi.

19 Aralık 2024 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
İlk kez rakam konuşuldu! Üçüncü asgari ücret toplantısı sona erdi
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıda, işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı.

Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer aldı.

Toplantıda, işçi ve işveren kesimlerinin asgari ücrete ilişkin tekliflerini komisyona sundu.

- MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  • İlk Rakam Konuşması
  • Üçüncü Toplantı Sonu

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