Asgari ücrette Türk-İş teklifini açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla saat 14:00'te başladı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada ilk kez rakam vererek, "Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Resmi teklifimiz 9000 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse böyle bir meselenin içinde olmayız" dedi.

"SALI GÜNÜ NETİCEYE ULAŞACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3. toplantıda uzlaşma sağlanacağını, işçilerin beklediği, işverenin de ödeyebileceği bir ücretin belirleneceğini söyledi.

Bilgin, "Esas problem şudur. Enflasyon şartlarında emekçilerin enflasyonun baskısından onları kurtaracak bir ücret seviyesinin belirlenmesi. Bunun yanı sıra işverenin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin belirlenmesi" dedi.

TÜRK-İŞ, PAZARLIĞIN 7 BİN 785 LİRA ÜZERİNDEN BAŞLAMASINI İSTİYOR

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.

Asgari ücrette zam senaryoları ise şöyle:

Oran (%) Gelecek zam Toplam ücret

35 1925 TL 7 bin 425 TL

40 2 bin 200 TL 7 bin 700 TL

45 2 bin 475 TL 7 bin 975 TL

50 2 bin 750 TL 8 bin 250 TL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Develi, kamuoyu beklentisinin 8 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Asgari ücret son olarak 5 bin 500 olarak belirlenmişti

Asgari ücretin değişmesi ile çalışma hayatında birçok parametre yeniden belirlenecek.

Toplantıların ardından tespit komisyonu zam oranını belirleyecek.

Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkarıldı. Net ücret, temmuz ayında da yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira oldu.