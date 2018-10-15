Asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını talep edilecek
1.603 lira olan asgari ücret için sıkı bir pazarlık yaşanması bekleniyor.
DİSK ve Türk-İş bu hafta bir araya gelerek yeni yılda asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını talep edecek. Üstelik sendikalar bu rakamın kasım ve aralıkta da uygulamaya konulmasını istiyor. DİSK ve Türk-İş yapılacak olan artışın mali yükümlülüklerinin işsizlik fonunda biriken tutardan da desteklenebileceğini aktardı.
(Akşam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.