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Asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını talep edilecek

1.603 lira olan asgari ücret için sıkı bir pazarlık yaşanması bekleniyor.

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DİSK ve Türk-İş bu hafta bir araya gelerek yeni yılda asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını talep edecek. Üstelik sendikalar bu rakamın kasım ve aralıkta da uygulamaya konulmasını istiyor. DİSK ve Türk-İş yapılacak olan artışın mali yükümlülüklerinin işsizlik fonunda biriken tutardan da desteklenebileceğini aktardı.
 
(Akşam)

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