Asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını talep edilecek

DİSK ve Türk-İş bu hafta bir araya gelerek yeni yılda asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını talep edecek. Üstelik sendikalar bu rakamın kasım ve aralıkta da uygulamaya konulmasını istiyor. DİSK ve Türk-İş yapılacak olan artışın mali yükümlülüklerinin işsizlik fonunda biriken tutardan da desteklenebileceğini aktardı.

(Akşam)