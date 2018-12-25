Asgari ücrette sevindiren artış

Asgari ücret, 2019 yılında asgari geçim indirimi dahil brüt 2.558 lira, net 2.020 lira olarak belirlendi. Böylece net asgari ücret 417 TL artmış oldu. Evli ve 3 çocuklu çalışan için asgari ücret asgari geçim indirimi dahil 2.155 TL liraya çıkacak. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 3 bin 5 lira olacak. 7 milyon kişinin beklediği yeni asgari ücret rakamı Komisyon’un dün son kez biraraya geldiği toplantı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Selçuk, 2019’da uygulanacak asgari ücretin net 2 bin 20 TL olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz yıl net asgari ücret 1.603 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücrette artış yüzde 26.05 oldu.

Selçuk “Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk” dedi. Bakan Selçuk asgari ücret kararının komisyonda oybirliği ile alındığını söyledi. Bakan Selçuk “Hükümetlerimiz döneminde asgari ücrette oy birliği 3 defa sağlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişten sonraki bu ilk asgari ücrette oy birliği sağlanmış olması da, söz konusu Türkiye olduğunda, söz konusu ülkemiz olduğunda aynı milletin evlatları olarak işçimizin ve iş verenimizin ortak paydada bulaşabileceğinin bir göstergesi oldu. Bu anlamda da çok mutluyuz” diye konuştu.

“Açıklanan rakam bekar ve çocuksuz bir işçimiz için geçerli olup, 3 çocuklu ve evli bir işçimiz için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır” diyen Bakan Selçuk, “Tespit edilen asgari ücretin başta çalışanlarımız ve iş verenlerimiz olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine hayırlı olmasına temenni ediyorum” dedi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise “Bizim 2 binleri aşma eşiğimiz vardı. Bu süreçte arzumuz, insanca yaşamayı sağlayacak bir ücret idi. Şimdi bu ücret mükemmel bir ücret mi? ‘Mükemmel bir ücret’ dersek, değil. Ama bu ücret kabul edilebilir bir ücret. Sayın Bakan’ımızın yoğun bir emeği var. Belki yüzde 100 mutlu etmedik ama yüzde 70, yüzde 80 mutlu ettiğimizi umut ediyorum.”

Sebahat Bağıran: Çok iyi oldu. Sevindik. Eşim de asgari ücretle çalışıyor. Eşime yardım amaçlı çalışıyorum. Askeri ücretin bu kadar artması iyi oldu.

İŞÇİ MEMNUN: YENİ YIL ARMAĞANI OLDU

Dilaver Yolgiden (Döner ustası): Asgari ücretin 2 bin 20 lira olması bizleri mutlu etti. Gayet güzel bir rakam. Yeni yıl armağanı gibi oldu bu bize. Bin 600 liraya göre, 2 bin 20 lira güzel bir rakam. Bir çalışan için güzel bir maaş. Samet Suçeker (Garson): 2 bin 20 liranın asgari ücret için güzel bir rakam. Bir çalışan için de, bir aile için de güzel bir rakam. Karı koca çalışırsa aylık toplam 4 lira bir eve girecek. 4 lira da bir aile için çok güzel bir rakam. Onur Gözkan (Garson): Bu rakam, geçinmek için güzel bir rakam en azından. Tabii bir evde bir kişi çalışınca sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu rakamla evde anne ve baba çalışırsa güzel bir rakam ortaya çıkıyor. Suat Sarıyıştan (Kırtasiye çalışanı): 2 bin 20 lira iyi bir fiyat. Çalışanla işveren arasında inşallah uyum sağlanır. İşveren aradaki farkı verebilirse sıkıntı yok. Çoşkun Ceylan: Gerçekten şu pahalı ortamda böyle bir desteğin verilmesi çok güzel alternatif oldu. Allah devletimizi daim etsin. Murat Gezer (Park görevlisi): İnanamadım ilk önce, 200 lira gibi bir zam olur diye bekliyordum. Rabbim razı olsun devletimizden. Enes Yücel (Lokanta çalışanı): Bu kadar zam olacağını beklemiyorduk. Elimizde telefon bu haberin açıklanmasını bekliyorduk. Asgari ücretli çalışanları olarak gerçekten mutluyuz.

‘HEDEF 2 BİN ÜSTÜ İDİ’

Komisyon’da yer alan asgari ücretli işçi Gülden Görmez de hedeflerinin 2 bin liranın altına düşmemek olduğunu, bunu da başardıklarını söyledi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise “Beklentilerimizin üzerinde oldu. İlk toplantıdan itibaren hedef enflasyonla birlikte 2019 Yeni Ekonomik Program’da olan hedeflerin dikkate alınmasını talep etmiştik. Bunlar taleplerimizin üzerinde oldu” diye konuştu.

% 26 işverene maliyet 3 bin lirayı aştı

2018 yılında 2 bin 384 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 2019 yılı için 3 bin 5 TL’ye yükseldi. Yeni düzenlemeyle işçiye yapılan 417 TL’lik artış, işverene 621 TL’lik ek maliyet olarak yansıyacak. Brüt 2 bin 558 lira olarak açıklanan asgari ücrette işveren 396 lira SGK payı, 51 lira işsizlik primi payı ödeyecek. Ancak yükü ağırlaşacak olan işveren temsilcileri de yeni ücreti olumlu buldu. Görüşler şöyle: