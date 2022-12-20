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Ekonomi

Asgari ücrette sona doğru! Bugün karara varılması bekleniyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette sona yaklaşılıyor. Bugün 3. kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir karara varması bekleniyor.

TRT Haber20 Aralık 2022 Salı 08:09 - Güncelleme:
Asgari ücrette sona doğru! Bugün karara varılması bekleniyor
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Asgari ücrette süreç tamamlanmak üzere. Bugün Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını yapacak.

7 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmelerinde işçi ve işveren tarafı dinlendi, beklenti ve talepler masaya yatırıldı.

2023 yılı asgari ücretinin üçüncü toplantıda belli olması bekleniyor.

Asgari ücrette zam senaryoları ise şöyle:

Oran (%) Gelecek zam Toplam ücret

35 1925 TL 7 bin 425 TL

40 2 bin 200 TL 7 bin 700 TL

45 2 bin 475 TL 7 bin 975 TL

50 2 bin 750 TL 8 bin 250 TL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Develi, kamuoyu beklentisinin 8 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Asgari ücret son olarak 5 bin 500 olarak belirlenmişti

Asgari ücretin değişmesi ile çalışma hayatında birçok parametre yeniden belirlenecek.

Toplantıların ardından tespit komisyonu zam oranını belirleyecek.

Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkarıldı. Net ücret, temmuz ayında da yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira oldu.

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