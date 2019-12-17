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Son dakika... Asgari ücrette yeni gelişme: TÜİK kritik rakamları paylaştı

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

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Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'unda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.
 
Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.
 
ÖNCEKİ TOPLANTILARDA NE OLMUŞTU?
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
 
İşçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişti.
 
Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda da Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sunmuştu.

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