‘Asgari’de ikinci buluşma 13 Aralık’ta

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin dünkü bölümüne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliği yaparken, işçi temsilcileri görüşmelerde ‘2 bin liranın üstü’nü telaffuz etti. Toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Toplantıda en çok ilgiyi, komisyona katılan ilk işçi olmak özelliği taşıyan ve Yalova Üniversitesi’nde asgari ücretle özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk annesi Gülden Görmez çekti.

FEDAKARLIK BEKLENMEMELİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, bir sonuca ulaşacağız” dedi. Selçuk “Asgari ücretin çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak, ülkemizin koşullarına, işçilerimizin ve iş verenlerimizin taleplerine uygun bir seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum” dedi. Türk-İş Temsilcisi Nazmi Irgat enflasyon artışını hatırlatarak “Bu kez işçiden fedakarlık beklenmemeli” dedi. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen ise “Asgari ücret belirlenirken; hedef yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik, ve en önemlisi enflasyonla mücadele hedefleri dikkate alınmalıdır” dedi.