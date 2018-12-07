‘Asgari’de ikinci buluşma 13 Aralık’ta
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı dün yapıldı.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin dünkü bölümüne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliği yaparken, işçi temsilcileri görüşmelerde ‘2 bin liranın üstü’nü telaffuz etti. Toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Toplantıda en çok ilgiyi, komisyona katılan ilk işçi olmak özelliği taşıyan ve Yalova Üniversitesi’nde asgari ücretle özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk annesi Gülden Görmez çekti.
FEDAKARLIK BEKLENMEMELİ
Toplantının açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, bir sonuca ulaşacağız” dedi. Selçuk “Asgari ücretin çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak, ülkemizin koşullarına, işçilerimizin ve iş verenlerimizin taleplerine uygun bir seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum” dedi. Türk-İş Temsilcisi Nazmi Irgat enflasyon artışını hatırlatarak “Bu kez işçiden fedakarlık beklenmemeli” dedi. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen ise “Asgari ücret belirlenirken; hedef yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik, ve en önemlisi enflasyonla mücadele hedefleri dikkate alınmalıdır” dedi.
PAZARLIK 2 BİN LİRADAN AÇILDI
Toplantı öncesi sendika merkezinde basın toplantısı yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu belirterek 2.000 TL’nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep ettiklerini söyledi. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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