ASPİLSAN duyurdu: Başarıyla tamamlandı

Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kuran ve 2022 yılının haziran ayında seri üretime başlayan ASPİLSAN Enerji, ASPİLSAN INR18650A28 lityum iyon silindirik pil hücresinin Avrupa akreditasyonlarını başarıyla geçti.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, yazılı açıklamasında, 2022 yılının ikinci yarısında başlattıkları lityum iyon pilinin seri üretimi sonrası pillerin hücrelerini, performans ve güvenlik kabiliyetlerinin uluslararası kalite standartlarını karşılayarak, Avrupa'da yer alan bağımsız ve akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilen testler sonucu, kısa sürede elde ettikleri birçok sertifika ile tescillettiklerini belirtti.

Seri üretim sonrası ilk olarak üretilen pillerin kalitesini ve nakliye güvenliğini güvence altına almak üzere IATA (International Air Transport Association/Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) olan Birleşmiş Milletler özel taşıma test ve gereksinimlerini içeren "UN38.3" standardı kapsamında sertifikasyon sürecini tamamladıklarını anlatan Özsoy, şunları kaydetti:

"Bağımsız belgelendirme ve test laboratuvarlarında gerçekleştirilen tüm testler başarı ile tamamlanmasının ardından ASPİLSAN A28 pil hücreleri UN38.3 taşıma güvenliği sertifikasına sahip oldu. Öte yandan A28 pil hücreleri, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 82 ülkenin ulusal komitelerinin üyesi olduğu, elektronik ve ilgili teknolojiler konusunda uluslararası standartlar hazırlamak amacı ile kurulan IEC'nin (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) yayınladığı IEC 62133, IEC 61960 ve IEC 62619 standartlarında yer alan gereksinimleri karşıladığını garanti etmek üzere birçok güvenlik ve performans testine tabi tutuldu. Bu doğrultuda A28 piller, taşınabilir uygulamalarda kullanılan şarj edilebilir lityum iyon piller için güvenlik gereksinimlerini tanımlayan IEC 62133-2 standardı kapsamında, sadece Fransa, Japonya, İsviçre ve Güney Kore ülkelerince ek bir test olarak talep edilen Forced Internal Short-Circuit (kısa devreye zorlama) testi de dahil olmak üzere tüm testlerden başarı ile geçerek sertifikalandırılmıştır."

Özsoy, pil hücrelerinin taşınabilir uygulamaların yanı sıra telekom, UPS, enerji depolama sistemleri, acil durum sistemleri, golf arabaları, forkliftler, AGV tarzı araçlar, demir yolu ve deniz araçları da dahil birçok endüstriyel uygulama alanında da lityum iyon pillerin güvenli operasyonu için gereksinimlerin tanımlandığı IEC 62619 standardı kapsamında gerçekleştirilen testlerin de başarı ile tamamlanmasının ardından ASPİLSAN A28 hücrelerinin sertifikalara bir yenisini daha eklediğini ifade etti.