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Ekonomi

ASRİAD Genel Başkanı Danışman: Kur düşüşü mutlaka fiyatlara yansımalıdır

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, kur düşüşünün hızlı bir şekilde etiketlere yansıtılması çağrısında bulundu.

AA21 Aralık 2021 Salı 13:26 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 13:26
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Danışman, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Finans ağırlıklı kararların TL'nin değerli kalması yönünde hemen etkili olduğunu kaydeden Danışman, "Şimdi önemli olan topluma sirayet etmiş olan fiyatlama davranışlarının yeniden normalleşmesini sağlamaktır. Piyasaların tamamı bu gelişmeye anında uyum sağlamalı, kur yükselirken gösterdikleri hassasiyeti aynı şekilde düşerken de göstermeleri gerekmektedir. Artık bu noktada herkesin dikkatli olması gerçek anlamda bir milli meseledir." ifadelerini kullandı.

Danışman, fiyat belirleme makamında olanların kalemlerini etiket düzeltme için de kullanması gerektiğini belirterek, "Eğer bu yaşanmazsa, o zaman yükselen fiyatların enflasyon etkisi can sıkmaya ve bozucu etki oluşturmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Adnan Danışman, enerji fiyatlarının da geri çekilmesi, kamunun belirleyici olduğu ürün ve hizmetlerin fiyatlarının düşürüldüğünün hızla ilan edilmesi gerektiğini bildirdi.

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