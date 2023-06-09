Astana Uluslararası Forumu'nda ''Orta Koridor''un bölgesel önemi vurgulandı

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde düzenlenen Astana Uluslararası Forumu'nda "Orta Koridor'a" ilişkin özel oturum gerçekleştirildi.

"Orta Koridor: Avrasya'da Etkileşimin Güçlendirilmesi" başlığıyla düzenlenen oturuma çok sayıda uluslararası uzman, iş dünyası temsilcisi ile devlet yetkilisi katıldı.

Oturumda Rusya-Ukrayna Savaşı'yla bölgedeki ulaşım koridorlarında yaşanan sıkıntıların ardından daha stratejik hale gelen "Orta Koridor'un" rolü ve sunduğu imkanlar ele alındı.

Uzmanlar, oturumda Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan topraklarından geçerek Çin'e ulaşan "Orta Koridor"un Tarihi İpek Yolu'nun modern alternatifi olduğunu belirtti.

Özellikle "Orta Koridor"un önemli geçiş noktası olan Uluslararası Trans Hazar Ulaşım Güzergahı'nın potansiyelinin değerlendirildiği oturumda uzmanlar, bu güzergahı geliştirmek için bölge ülkelerince altyapı ve lojistik projelerinin faaliyete geçirilmesi ve uzun vadeli stratejik hedeflerin şimdiden oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kazakistan Enerji Bakanı Almasadam Satkaliyev, Hazar Denizi'ne yönelik projeleri artırdıklarını ve denizdeki limanları genişletmeye yönelik yatırım planlarını incelediklerini söyledi.

Satkaliyev, bu bağlamda Uluslararası Trans Hazar Ulaşım Güzergahı üzerinden ihracatı artırmak için Azerbaycan ile işbirliği projelerini görüştüklerine işaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Orta Koridor"un geliştirilmesinin iki kardeş ülke Türkiye ile Kazakistan'ın karşılıklı ticaretini artırmasına önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

Öztürk, 1992 yılında iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 30 milyon dolar olduğunu belirterek, "Geçen sene bu rakam 5 milyar doları buldu. 3 binden fazla Türk yatırımcının Kazakistan'da faaliyeti var. Bizim için Kazakistan hem kardeş ülke hem ticari olarak bölgedeki en önemli ortağımız. Bu 'Orta Koridor'un da aynı şekilde bu bölgedeki ekonominin güçlendirilmesine, aynı zamanda Türkiye-Kazakistan ticari ilişkilerinin güçlenmesine önemli bir katkısının olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- FORUMDA 40'TAN FAZLA OTURUM DÜZENLENDİ



"Diyalog ile zorlukları aşmak: İşbirliği, Gelişme ve İlerleme Yolunda" başlığıyla dün başlayan Astana Uluslararası Forumu, çeşitli oturumlarla devam etti.

İki gün süren forum kapsamında dış politika, güvenlik ve sürdürülebilirlik, enerji ve iklim değişikliği, ekonomi ve finans gibi 4 temel küresel konu üzerinde 40'tan fazla oturum düzenlendi.