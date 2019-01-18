Asya borsaları, Hindistan hariç yükseldi

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 36.267,60 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,29 artışla 27.102,10 puanda seyrediyor.

Analistler, küresel piyasaların ABD'den gelen ticaret savaşına yönelik haber akışı ile dalgalı bir seyir izlediğini, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.