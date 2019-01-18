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Asya borsaları, Hindistan hariç yükseldi

Bugün Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin aralıkta yıllık yüzde 0,3'e gerilemesine karşın ticaret savaşına ilişkin iyimserlikle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,29 primle 20.666,07 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,43 artışla 2.596,15 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,82 yükselişle 2.124,28 puandan kapandı.

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Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 36.267,60 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,29 artışla 27.102,10 puanda seyrediyor.

Analistler, küresel piyasaların ABD'den gelen ticaret savaşına yönelik haber akışı ile dalgalı bir seyir izlediğini, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

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