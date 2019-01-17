Asya düşüşte, Avrupa hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı
Avrupa hisse senedi piyasaları Perşembe gününe, hükümeti için yapılan güvenoylamasından destek alarak çıkan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May´in, Brexit konusunda bir sonuç elde etmek için çalışmayı sürdüreceğini söylemesi etksiyle, güne düşüşle başladı.
- DHA
Erken işlemlerde Avrupa hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;
- FTSE yüzde 0.39,
- DAX yüzde 0.81 ve
- CAC yüzde 0.68 düştü.
Doğu Asya hisse senedi piyasaları da güne artışla başladıktan sonra, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve ABD´nin Huawei´nin ticaret sırları çaldığı iddiasıyla şirket hakkında bir soruşturma başlatması haberi etkisiyle, düşüşe geçti
Asya hisse senedi piyasalarındaki duurm ise şöyle,
- Nikkeyi yüzde 0.57,
- Kospi Composite yüzde 0.04,
- Shanghai Composite yüze 0.43,
- Shenzen Composite yüzde 0.93,
- Hang Seng yüzde 0.55 düşerken,
- S&P yüzde 0.16 yükseldi.
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