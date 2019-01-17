Asya düşüşte, Avrupa hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı Avrupa hisse senedi piyasaları Perşembe gününe, hükümeti için yapılan güvenoylamasından destek alarak çıkan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May´in, Brexit konusunda bir sonuç elde etmek için çalışmayı sürdüreceğini söylemesi etksiyle, güne düşüşle başladı.