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Asya düşüşte, Avrupa hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı

Avrupa hisse senedi piyasaları Perşembe gününe, hükümeti için yapılan güvenoylamasından destek alarak çıkan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May´in, Brexit konusunda bir sonuç elde etmek için çalışmayı sürdüreceğini söylemesi etksiyle, güne düşüşle başladı.

  • DHA
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Erken işlemlerde Avrupa hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;
 
- FTSE yüzde 0.39,
 
- DAX yüzde 0.81 ve
 
- CAC yüzde 0.68 düştü.
 
Doğu Asya hisse senedi piyasaları da güne artışla başladıktan sonra, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve ABD´nin Huawei´nin ticaret sırları çaldığı iddiasıyla şirket hakkında bir soruşturma  başlatması haberi etkisiyle, düşüşe geçti
 
Asya hisse senedi piyasalarındaki duurm ise şöyle,
 
- Nikkeyi yüzde 0.57,
 
- Kospi Composite yüzde 0.04,
 
- Shanghai Composite yüze 0.43,
 
- Shenzen Composite yüzde 0.93,
 
- Hang Seng yüzde 0.55 düşerken,
 
- S&P yüzde 0.16 yükseldi.
 

III. Murat’ın vefat yıldönümü – Tarihte bugün 16 Ocak 1595

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