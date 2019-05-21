Asya piyasaları Huawei yasağı sonrasında karışık
Asya hisse senedi piyasaları ABD´nin Huawei yasağını ertelemesiyle karışık seyirde.
- DHA
Huawei CEO´su Ren Zhengfei, firmanın Google ile görüşerek ABD Ticaret Bakanlığı´nın yasağına bir tepki vermeye hazırlandığını açıkladı.
Pazartesi günü Asya piyasalarında görülen keskin düşüş sonrasında;
- Shanghai Composite yüzde 1.26,
- Shenzen Composite yüzde 1.83,
- Kospi Composite yüzde 0.48,
- S&P yüzde 0.26 arttı,
- Nikkei yüzde 0.23 düştü,
- Hang Seng bir değişim göstermedi.
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