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Ekonomi

At satışlarından ekonomiye milyon liralık katkı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) ihaleyle satılan 68 safkan Arap tayından 8 milyon 542 bin lira gelir elde edildi.

AA10 Ağustos 2021 Salı 19:44 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 19:44
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Açık artırma usulüyle yapılan ihalede, 74 safkan Arap tayı satışa sunuldu. Bu taylardan 68'i, 20 bin ila 400 bin liradan alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı, Nihat Coşkun tarafından 400 bin liraya alınan "Uludoruk" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.

Bu tayı Murat Yıldız ve MBT Gemi İşletmeleri Limited Şirketi'nin 370'er bin liraya satın aldığı "Tanışık" isimli 2 yaşındaki erkek tay ile "Toprak Tutkusu" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı izledi.

Ayrıca 330 bin liraya Arif Çelik'in aldığı "Kuruşbeyi" adlı 2 yaşındaki erkek tay da en çok fiyat verilen taylardan oldu.

İşletmenin, bu 68 tayın satışından 8 milyon 541 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

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