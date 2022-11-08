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Ekonomi

Ata topraklarında dev proje! Yılda 500 bin ton üretilecek

Kazakistan'ın en büyük petrol rezervlerinin bulunduğu Atırau bölgesinde yılda 500 bin ton polipropilen üretecek tesis faaliyete başladı.

AA8 Kasım 2022 Salı 21:27 - Güncelleme:
Ata topraklarında dev proje! Yılda 500 bin ton üretilecek
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Tesisin açılış törenine, bölgede çalışma ziyaretinde bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev katıldı.

Kazakistan Petrokimya Endüstrileri AŞ kompleksi olarak Atırau bölgesinde törenle faaliyete geçirilen tesiste, 631 kişi istihdam edilecek.

Tesiste, bölgedeki Tengiz petrol sahasında çıkarılan ham maddeyle yılda 500 bin ton polipropilen üretilecek ve bu, küresel üretimin yüzde 1'ine tekabül edecek.

Söz konusu tesisle iç piyasadaki talebin yanı sıra polipropilen ihtiyacı olan inşaat, tıp, otomotiv ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretimlerine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Suudi Arabistan, ABD, Belçika, Güney Kore ve Çin'den sonra Kazakistan, bu alanda benzer tesisi faaliyete geçiren altıncı ülke oldu.

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