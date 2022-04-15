Ata Vatan bizi örnek alıyor: Her yıl Türkiye'ye 400 kişi gönderiyoruz

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele, diplomatlar, ataşeler, üniversite yönetimi, Turizm Fakültesi hocaları, öğrenciler, Türkiye ve Kırgızistan'dan turizm alanında faaliyet gösteren kuruluş ve dernekler katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Türk dünyasının, turizm sektörünün çok büyük kazanç potansiyelini barındıran bir coğrafya olduğunu belirtti.

Doğan, turizm sektörünün güncel gelişmelerden etkilendiğine dikkati çekerek, turizmin çeşitlendirilmesi ve farklı alanlara yayılması durumunda bu sektörün gelişmelerden en az şekilde etkilenebileceğine işaret etti.

Türkiye'nin bir zamanlar yaz ve kış turizmiyle anıldığını anımsatan Doğan, "Şimdi, kültür, etno, spor, sağlık turizmi ortaya çıktı. Türkiye olarak bu potansiyelimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Söz konusu turizm potansiyelini tüm Türk dünyası coğrafyasının barındırdığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kırgızistan'ın turizm açısından çok değerli bir coğrafya olduğunu belirterek, ülkenin turizm potansiyelinin geliştirilmesinde Manas Üniversitesine görev düştüğünü söyledi.

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Kırgızistan'da her geçen sezon turizm çeşitliliğinin ve hizmet kalitesinin arttığını ifade ederek, üniversitede okuyan yaklaşık 400 öğrencinin her yıl Türkiye'de çeşitli turistik işletmelerde staj yaptığını aktardı.

- PANELDE, TURİZMDE BEKLENTİLER VE HEDEFLER ELE ALINDI

Açılış konuşmaların ardından düzenlenen iki ayrı oturumda, ülkelerin turizm potansiyeli, sorunlar ve Kovid-19 salgını öncesi ve sonrası turizm sektöründeki beklentiler ve hedefler konuşuldu.

Büyükelçiliğin Kültür ve Tanıtma Müşaviri Alpaslan Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin turizm sektöründen elde ettiği gelir ve ziyaretçi sayısı konusunda çok başarılı bir ülke olduğunu belirtti.

Akıncı, Türkiye'nin 2022'nin sonunda turist sayısını 42 milyona çıkarmayı ve turizmden 35 milyar dolardan fazla gelir elde etmeyi hedeflediğini aktardı.

Turizm Akademisyenler Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Türk dünyasındaki turizm sektörünün çok önemli gelir, refah ve mutluluk potansiyeli haline geleceğinin altını çizdi.

Kırgızistan Turizm Geliştirme Vakfı Başkanı Elena Kalaşnikova, salgın sonrası tatil yapmanın insanlar için ihtiyaç haline dönüştüğünü belirterek, tarihi ve hedefi bir olan Türk dünyası ülkelerinin farklılıklarını yaşatması gerektiğini söyledi.

Kırgızistan Turizm Departmanı Müdür Yardımcısı Kıyal Kenjematova, Türkiye'deki Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının görevlerini, Kırgızistan'da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin üstlenmesini istediklerini ifade etti.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (TUROYD) Ali Can Aksu, Türk dünyasının sadece manevi olarak bir arada olmaması, sektörel bazda birbirini desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı (GTD) Gürkan Boztepe, en güzel yemeklerin aslında Türk yemekleri ve anneannelerin yaptığı yemekler olduğunu dile getirdi.

Kırgızistan Tur Operatörleri Derneği Başkanı Sergey Gluhoverov da turizm konusunda Türkiye'nin tecrübelerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.