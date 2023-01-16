Ata Vatan'dan hidrojen açıklaması: İlk 10'a girebiliriz

Tokayev, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Sürdürülebilirlik Haftası'nın açılış töreninde konuştu.

Kazakistan'daki elektriğin yaklaşık yüzde 70'inin kömürden üretildiğini belirten Tokayev, bu konuda gelecek yıllarda ülke sanayisi ve ekonomisine köklü yapısal değişiklikler sağlayacak tedbirlerin hayata geçirileceğini bildirdi.

Tokayev, Kazakistan'ın Orta Asya'da karbon nötrlüğü elde etmek için uzun vadeli bir stratejik benimseyen ilk ülke olduğuna dikkati çekerek, "Ortak hedefimiz, ulusal ve Avrupa emisyon ticaret sistemleri arasındaki boşluğu kapatmaktır. Tüm bu önlemler, 2030 yılına kadar Paris Anlaşması yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayacaktır." dedi.

Ülkesinde alternatif enerji kaynakları sektörünün aktif olarak geliştiğine işaret eden Tokayev, "Geniş toprakların yanı sıra rüzgar ve güneşin bolluğu, Kazakistan'ı bu sektörde küresel iklim koruma çabalarına katkıda bulunabilecek bir lider yapabilir. Bu bağlamda, yatırımcılar için en cazip koşulları yaratarak düzenleyici çerçeveyi iyileştiriyoruz. Planlarımıza göre, 2035 yılına kadar Kazakistan'da 6,5 GW yenilenebilir enerji kaynağı kullanıma sunulacaktır." ifadesini kullandı.

Tokayev, bu konuda diğer önem verdikleri sektörün "yeşil" hidrojen olduğunu belirterek "Uluslararası uzmanlar, ülkemizin hidrojen ihracatında ilk 10'a girebileceğine inanıyor." diye konuştu.

- "NÜKLEER ENERJİYİ DAHA FAZLA TEŞVİK ETMEK İÇİN İYİ BİR KONUMDAYIZ"

Ayrıca ham uranyum üretiminde dünyada ilk sırada yer aldıklarını dile getiren Tokayev, "Yurt içinde nükleer yakıt bileşenleri üretiyoruz ve nükleer enerjinin güvenli kullanımını daha fazla teşvik etmek için iyi bir konumdayız." dedi.

Tokayev, 2025 yılına kadar 2 milyar ağaç dikmek için büyük ölçekli proje başlattıklarını anımsatarak "Ağaçlandırmanın iklim değişikliğini azaltma stratejisinin önemli bir parçası olduğuna inanıyoruz. Geçen yıl 282 milyon ağaç diktik, bu sene ise 410 milyon fidanı toprağa kavuşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın tahıl üretiminde de dünyada 7. sırada yer aldığını kaydeden Tokayev, "Tarımsal potansiyelimizi küresel gıda güvenliğini korumak için kullanmayı amaçlıyoruz. Afgan halkına insani yardım olarak un tedarik etmek için Dünya Gıda Programı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile iş birliği içindeyiz. Bu bağlamda, gelişmekte olan ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak için İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı ile aktif iş birliği yapmaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tokayev, Abu Dabi ziyareti kapsamında bu ülkenin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bu kapsamda Abu Dabi Limanlar Grubu Genel Müdürü Muhammed Al Şamisi ile görüşen Tokayev, şirketin Kazakistan Ulusal Petrol ve Gaz Şirketi (KazMunayGas) ile stratejik ortaklık anlaşması imzalamasını ve Hazar Denizi'nde deniz ve liman altyapısının geliştirilmesine yönelik planlarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.