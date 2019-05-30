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Atalık tohum ürünleri marketlerde satılacak

Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ‘Ata Tohumu’ projesi binden fazla tohum toplanarak üretime geçildi. TİGEM Genel Müdürü Işıkgece “Bu ürünler çok yakında marketlerde olacak” dedi.

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece, atalık tohumlardan üretilen ürünlerin yakında marketlerde bulundurulacağını söyledi. Işıkgece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve şu anda Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Bakanlık bünyesindeki pek çok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülen ‘Ata Tohumu’ projesi kapsamında yurt genelindeki vatandaş ve üreticilerden binden fazla tohum toplandığını söyledi. Işıkgece, söz konusu tohumların sınıflandırılması ve tescillenerek sertifikalı hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti. 

SONBAHARDA MARKETTE

Türkiye’nin en büyük sertifikalı hububat tohumu üreticisi olan TİGEM’in atalık tohumlar konusunda da çalışmalar yürütmesinin önemine işaret eden Işıkgece, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun desteğiyle, projenin en önemli yönlendiricisi olduğunu ifade etti. Işıkgece, çalışmalar sonucunda bu tohumların Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere verildiğini dile getirerek, marul, salatalık, patlıcan, domates gibi pek çok çeşit üzerinde çalıştıklarını aktardı. Tüketicilerin artık çocukluğundan kalma tatları marketlerde atalık tohumlar için ayrılan köşelerde bulacaklarını anlatan Işıkgece “Sonbaharın başlarında marketlerde atalık tohumla ilgili ürünleri halkımızın beğenisine sunacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Büyük bir lansman hazırlığındayız” dedi. Atalık tohum, tarladaki en büyük domates, patlıcan, biber gibi ürünlerden elde edilerek, bir sonraki yılın ekimi için saklanan tohumlar olarak adlandırılıyor. 

Yerli Sebze Tohumu Projesi
 
Işıkgece TİGEM’in ortaklığında yürütülen diğer proje olan Yerli Sebze Tohumu Projesi’ne de değinerek “Burada TİGEM-Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü iş birliğinde geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli sebze tohumları var” dedi. Domates, salatalık, biber, patlıcan ve kavun tohumlarının TİGEM’in Antalya’daki işletmesinde, gübrelemeden iklimlendirilme aşamasına kadar tam otomasyona sahip modern seralarda çoğaltılarak ambalajlandığını belirten Işıkgece, “Yeni çeşitlerin çiftçi tarafından beğenilmesi önemli. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla demonstrasyon ekimleri başlayacak. Böylece sebze tohumu ihtiyacının yurt içinden karşılanmasına katkı sağlanacak” dedi.

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