Atatürk Havalimanı'nda dönüş kuyruğu terminal dışına taştı

Atatürk Havalimanı’nda yılbaşı öncesinde olduğu gibi yeni yılın ilk gününde de yoğunluk yaşandı. 2019’a İstanbul’da giren yolcular, dönüş yapmak için yine hava ulaşımını tercih edince terminaldeki kontrol noktalarında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Özellikle Dış Hatlar Terminale giden yolcu katındaki giriş noktalarında yolcu yoğunluğu nedeniyle kuyruk, terminal dışına kadar ulaştı.

“Bu kalabalığı beklemiyordum”

Yılbaşını İstanbul’da geçirmek üzere Almanya’dan gelen Sevilay Keskin, “Biz arkadaşlarla birlikte Manheim’den geliyoruz. Yılbaşı için geldik. Bir hafta burada kaldık şimdi de dönüyoruz. Tatilimiz çok güzeldi. Bu kalabalığı beklemiyordum. Bu kadar çok kalabalık olacağını hiç sanmamıştım” değerlendirmesinde bulundu.

“Turistlerin döneceğini ancak bu kadar olacağını tahmin etmedik”

Yılbaşı tatili için Türkiye’ye gelen Hindistanlı turist Munish Gupta ise, “Tatilimiz harikaydı. Kapadokya’ya gittik, oradan Kuşadası’na geçtik. Oradan da İstanbul’a döndük. Yeni yıla burada girdik. Çok güzel geçti. Havalimanında bu kadar büyük bir yoğunluğu beklemiyorduk. Turistlerin döneceğini bekliyorduk ancak bu kadar olacağını tahmin etmedik” diye konuştu.

Öte yandan, havalimanı personelleri ve pasaport kontrol noktalarındaki polisler de yoğunluk ve bekleme sürelerini en aza indirmek için tüm noktaları açık tuttu.