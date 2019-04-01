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ATB Başkanı Faik Yavuz: 4,5 yıl seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bunu bir fırsat olarak görüyorum

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, '4,5 yıl seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bu dönemi Türkiye'nin sıçrama yapması, ekonomik açıdan refah ve bolluk dönemine girmesi için bir fırsat olarak görüyorum.' ifadesini kullandı.

  • AA
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, yazılı açıklamasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin tamamlandığını belirterek, sonuçların Türkiye'ye hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiren tüm vatandaşlara teşekkür eden Yavuz, "4,5 yıl seçimsiz bir döneme giriyoruz. 82 milyon el ele verip ekonomiye ve istihdama odaklanmalı, yapısal reformları hızla gerçekleştirmeliyiz. Bu dönemi, Türkiye'nin sıçrama yapması, ekonomik açıdan refah ve bolluk dönemine girmesi için bir fırsat olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜM KESİMLER EKONOMİYE ODAKLANMALI"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu da yerel seçimlerin demokrasi içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Seçimi kazanan başkan adaylarının bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin de artık seçim defterini uzun bir süre kapatmasını istiyoruz. Seçim gündeminin geride kalmasını, önümüzdeki dönemde tüm kesimlerin ekonomiye odaklanmasını istiyoruz. Enflasyonun ve işsizliğin bu denli yüksek, üretimin ve istihdamın düşük olduğu bir dönemde huzurun da refahın da çaresi ekonomik meselelerin üzerine gitmektir. Tüketen değil üreten, katma değeri yüksek ürünler ihraç eden bir Türkiye için, işletmelerin kepenk kapatmak için değil, girişimcilerin yatırım için yarıştığı, halkın huzur ve refahının yüksek olduğu, hayat pahalılığının değil teknolojinin konuşulduğu bir Türkiye için şimdi çok çalışma, daha fazla üretme zamanı. Biz iş dünyası olarak dün olduğu gibi bugün de çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz."

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