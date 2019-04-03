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Atıktan enerjiye üç ayaklı destek

Şehir çöpleri ile tarım ve orman atıklarından enerji üretimine yönelik biyokütle enerji santrali yatırımlarının bugünü ve geleceği, Enerji Günlüğü tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye’nin Atıktan Enerji Potansiyeli: Fırsatlar ve Öneriler Çalıştayı’nda ele alındı.

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IFAT - Çevre Teknolojileri Fuarı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kara yaptı. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden uzmanlar katıldı. İstanbul, Ankara, Malatya Büyükşehir Belediyeleri’nden ilgili birim yöneticilerinin uygulama örneklerini anlattığı Çalıştay’da, tedarikçi, kurulumcu ve işletmeci olarak sektörde faaliyet gösteren özel sektör oyuncularının yetkilileri de görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi. 

5 BİN MW’LİK GÜÇ İMKANI 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Türkiye’nin atıktan enerji potansiyeli teorik olarak 20 bin megavat olarak hesaplandı. Atıkların toplanabilirlik imkanları dikkate alındığında ise mevcut potansiyelin ancak 5 bin MW’lik kısmının hayata geçirilmesi mümkün kabul ediliyor. 

Türkiye’nin 2023 yılı biyokütle enerjisi hedefinin de 1130 megavat olduğunu hatırlatan yetkililer, kurulu gücün 2018 yılı sonunda 811 megavata ulaştığı bilgisini paylaştı. Çalıştay katılımcıları, Türkiye’nin atıktan enerji potansiyelini hayata geçirmek için 31 Aralık 2020’de sona erecek YEKDEM’in revize edilerek uzatılması gereğine vurgu yaptılar. 

YAKMA YÖNTEMİ ZORUNLU KILINIYOR

Atıktan enerji elde eden santraller kuran Mimsan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan da, arazi yetersizliğinin çöp bertarafında yakma yöntemini zorunlu kıldığını belirterek, “Şehir çöpünden enerjiye yönelik devlet destekleri kesilirse belediyeler vahşi depolamaya geri döner. Belediyelerin bu tesisleri kurabilecek bütçeleri yok. Vahşi depolama çevre sorununa dönüşür” uyarısı yaptı. 

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