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Ekonomi

Atıl tarım arazilerindeki projelere %75 hibe desteği

Boş bırakılan, atıl durumda bulunan ve nadasa bırakılan arazilerde tarımsal üretim ile kurutma ve işleme tesisi kuruluşuna proje bedelinin %75'ine kadar hibe desteği verilecek.

Reuters8 Mart 2022 Salı 07:45 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 07:45
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesinin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, boş ve atıl arazilerde hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimi, işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde ise katma değeri yüksek bitki türlerinin üretime kazandırılması konuları hibe desteği kapsamına alındı.

Hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma ve işleme tesisleri kuruluşu, aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla bitki türlerinde birim alandan elde edilen verimi artırmaya yönelik uygulamalara proje bedelinin %75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.

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