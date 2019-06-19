Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8575
  • 6,5634
  • 252.988
  • 94.158
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

ATM'lerden yapılan işlemler için herhangi bir ücret alınmıyor

Kamu bankaları 2018 yılında yaptıkları anlaşma ile birlikte ortak ATM uygulamasına geçti. Yapılan anlaşmaya göre ATM'lerden yapılan işlemler için herhangi bir ücret alınmıyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devlet bankalarının ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmamasını sağlayan protokol, 2018 yılının Temmuz ayında imzalanmış ve devreye alınmıştı. Ancak gelinen noktada kamu bankası müşterilerinin bir çoğunun bu uygulamadan habersiz olduğu anlaşıldı. 
 
Kamu bankalarının 2018 yılı Temmuz ayında imzaladıkları protokol ile, ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmaması sağlanmıştı. Bir kamu bankası müşterisi diğer bir kamu bankasının ATM’sinde işlem ücreti ödemeden işlem yapabilmeye başlamıştı.
 
O dönem operasyon masraflarını azaltması amacıyla yapılan bu protokol ile katılımcı bankalar, söz konusu işlemlerin oluşturduğu maliyeti kendi aralarında karşılanmasına karar vermişti. Gelinen noktada bir çok kamu bankası müşterisinin yapılan bu protokolden haberinin olmadığı anlaşıldı.
 
“İLK DEFA DUYDUM”
 
Bir kamu bankası müşterisi, uygulamayı ilk defa duyduğunu söyleyerek, “Kendi müşterilerine kesmediğini biliyorum ama kendi aralarında hesap işlem ücret kesmediğini bilmiyordum. Uygulamanın çok doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.
 
“DAHA ÖNCE HABERİM OLMADI” 
 
Bir diğer kamu bankası müşterisi, “Daha önce haberim yoktu şu an bunu sizden öğreniyorum. Bu uygulama eğer var ise gerçekten bizler için çok iyi, güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Şirkette devamlı bu tarz işlemler yapıyoruz ve hesap kesim ücreti alınıyor, diğer bankalarında bu uygulamaya geçmesini isterim” şeklinde konuştu.
 
“DİĞER BANKALARINDA BU UYGULAMAYA GEÇMESİNİ İSTİYORUM”
 
Bu uygulamadan daha önce haberi olmadığını belirten diğer bir kamu bankası müşterisi de “Vatandaş için güzel bir uygulama. Ben kendimden para transferleri yapıyorum diğer bankalarında bu uygulamaya geçmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.
 
“BÜTÜN BANKALARDA BU DURUMUN OLMASI GEREKİYOR”
 
Bu uygulamadan haberinin olduğunu söyleyen başka bir kamu bankası müşterisi, “Neredeyse bütün bankalarda bu durumun olması gerekiyor. Örneğin EFT yaptığımız zaman işlem ücreti kesiliyor. Günlük hayatta çok fazla işlem gerçekleştiriyoruz. Diğer bankalar ile işlem yapıldığında kesilen ücret bir defa kesilince sorun olmuyor ancak sürekli bu işlemi tekrarlayınca sıkıntı oluşturuyor” diye konuştu.
 
Kamu bankalarının fiziki şekilde kurulacak ortak ATM’ler ile tek bir işlem mekanizması sağlaması planlar arasında.

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Trump: Ne yapacağını görelim

Trump: Ne yapacağını görelim

Mangal yaparken bu uyarılara dikkat

Mangal yaparken bu uyarılara dikkat

Mursi'nin ölümüne ilişkin dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı!

Mursi'nin ölümüne ilişkin dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı!

İşte Pazar günü yapılacak seçimle ilgili merak edilenler

İşte Pazar günü yapılacak seçimle ilgili merak edilenler

Rusya'dan kriz çıkaracak Kırım hamlesi!

Rusya'dan kriz çıkaracak Kırım hamlesi!

Trump duyurdu: Milyonlarcası gönderilecek

Trump duyurdu: Milyonlarcası gönderilecek
 

POPÜLER HABERLER

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Milli gururumuz Atak'tan, Avrupa semalarında gövde gösterisi

Milli gururumuz Atak'tan, Avrupa semalarında gövde gösterisi

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA