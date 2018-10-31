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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Başkan Erdoğan'a teşekkür ederim

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 'KDV ve ÖTV indirimi kararı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum.' dedi.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV ve ÖTV indirimi kararı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.
 
Baran, yazılı açıklamasında, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle özellikle otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve gayrimenkul sektörlerinde durgunluk yaşandığını belirtti. ATO olarak, 28. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı'nda alınan kararları ve vergi indirimi taleplerini ilgili bakanlara ilettiklerini bildiren Baran, "Reel sektörün sesine kulak veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ATO üyeleri adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
 
Yıl sonuna kadar geçerli olacak KDV ve ÖTV indirimi sayesinde piyasanın canlanacağına dikkati çeken Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Gayrimenkul sektörü, ekonominin lokomotif sektörlerinden biri. Konut satışında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesiyle hem gayrimenkul sektöründe, hem de onunla ilişkili diğer sektörlerde ciddi bir hareketlilik göreceğiz. Otomotiv, beyaz eşya ve mobilya sektörü de canlanacak. Reel sektör olarak can suyu niteliğindeki bu kararı sevinçle karşıladık."

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