Attığımız milli adımlar geleceğimizin sigortası

Türkiye savunma sanayi alanında başlattığı yerli ve milli üretim stratejisini, sanayi ve teknoloji alanına doğru hızla genişletiyor. Bu kapsamda birçok ürün ülkemizde üretilerek ekonomimize de destek sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi ve teknolojide atacakları milli adımların, küresel risklere ve dış şoklara karşı sigortaları olacağını belirterek, “Ülkemizi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirme yolunda tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin yeni büyüme hikayesi, Ar-Ge ve teknolojinin önderliğinde yüksek katma değerli üretimle yazılacak. Bu hikayede başrolü; siyasi istikrar, güçlü hükümet, yenilikçi özel sektör ve nitelikli beşeri sermaye paylaşacak” açıklaması yaptı. Varank, bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ilişkin 2019 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde ekonomi ve yeni projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

KUTUPLARA TÜRK BAYRAĞI

Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin de hem yerlileşme hem de markalaşma adına önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Varank, bu projeyi elektrikli ve otonom araç teknolojilerinin milli kaynaklarla geliştirilmesi, akıllı mobilite çözümlerinin yerli olarak üretilmesi açısından bir fırsat olarak gördüklerini bildirdi. Bakan Varank ayrıca Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirdikleri Antarktika’ya Bilim Üssü Kurulması Projesi’nin devam ettiğini, 2019 yılında 3. seferlerini düzenleyip, geçici üslerini kuracaklarını da belirterek “Amacımız Antarktika Antlaşmalar Sistemi’nde söz sahibi ülkeler arasına girip, bilim insanlarımıza yeni bilimsel çalışma fırsatları sunmak ve ay yıldızlı bayrağımızı kutuplarda da dalgalandırmaktır” dedi.