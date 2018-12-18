Attığımız milli adımlar geleceğimizin sigortası
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, yerli üretim stratejisi sayesinde Türkiye’nin küresel şoklara karşı daha güçlü olacağını söyledi. Varank “Ülkemizi üretim üssü haline getireceğiz, bu bizim sigortamız” dedi.
Türkiye savunma sanayi alanında başlattığı yerli ve milli üretim stratejisini, sanayi ve teknoloji alanına doğru hızla genişletiyor. Bu kapsamda birçok ürün ülkemizde üretilerek ekonomimize de destek sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi ve teknolojide atacakları milli adımların, küresel risklere ve dış şoklara karşı sigortaları olacağını belirterek, “Ülkemizi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirme yolunda tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin yeni büyüme hikayesi, Ar-Ge ve teknolojinin önderliğinde yüksek katma değerli üretimle yazılacak. Bu hikayede başrolü; siyasi istikrar, güçlü hükümet, yenilikçi özel sektör ve nitelikli beşeri sermaye paylaşacak” açıklaması yaptı. Varank, bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ilişkin 2019 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde ekonomi ve yeni projeler hakkında açıklamalarda bulundu.
KUTUPLARA TÜRK BAYRAĞI
Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin de hem yerlileşme hem de markalaşma adına önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Varank, bu projeyi elektrikli ve otonom araç teknolojilerinin milli kaynaklarla geliştirilmesi, akıllı mobilite çözümlerinin yerli olarak üretilmesi açısından bir fırsat olarak gördüklerini bildirdi. Bakan Varank ayrıca Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirdikleri Antarktika’ya Bilim Üssü Kurulması Projesi’nin devam ettiğini, 2019 yılında 3. seferlerini düzenleyip, geçici üslerini kuracaklarını da belirterek “Amacımız Antarktika Antlaşmalar Sistemi’nde söz sahibi ülkeler arasına girip, bilim insanlarımıza yeni bilimsel çalışma fırsatları sunmak ve ay yıldızlı bayrağımızı kutuplarda da dalgalandırmaktır” dedi.
10 MİLYAR DOLAR GELDİ
Ekonomik kalkınmayı daimi kılacak yatırım teşvik politikası üzerine yoğunlaştıklarını söyleyen Varank “Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin olumlu dönüşlerini ziyadesiyle almaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla 40 milyar lira tutarında 19 yatırım projesi için destek kararı yayımlandı.Yatırımları başlayan bu projelerin, cari açığı 10,4 milyar dolar azaltmasını öngörüyoruz. Yeni Ekonomi Programımızla uyumlu şekilde; petro-kimya, yazılım, ulaştırma teknolojileri ve savunma sanayi gibi alanlarda önemli sayıda proje başvurusunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Yılın ilk 10 ayında 5 bin 105 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu kapsamda 131 milyar lira sabit yatırım yapılması ve 223 bin kişilik istihdam oluşması bekleniyor.
VERİMLİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2018 Verimlilik Proje Ödülleri’ni dağıttı. ‘Verimlilik’ adlı filmiyle Eyüp Sultan Belediyesi Simurg Akşemsettin Bilgi Evi öğrencisi Bilal Özkan birincilik ödülünü aldı. ‘Engelsiz Raflar’ projesiyle Döğer İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ekrem Kökal, ‘Salon Takım Müsabakalarında İşitme Engelliler İçin Android Tabanlı Uygulama’ projesiyle Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencisi Berkay Kunt birincilik ödülüne layık görüldü. Verimlilik projeleriyle birinci olan, Polin Su Parkları, ‘Vestel Beyaz Eşya, KORTEKS Mensucat, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ödüle layık görüldü.
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