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Avakodo hızla artan popülerliğini neye borçlu?

Dünya genelinde popülerliğini hızla artıran avokado, özellikle 20’li ve 30’lu yaşlardaki insanlar tarafından tercih ediliyor. 2012 ilâ 2016 yılları arasında küresel avokado ithalatının yüzde 21’lik bir artış göstermesini değerlendiren uzmanlar, bunun sebepleri arasında, dünyaca ünlü yıldızların sosyal medya hesaplarında avokadoyla ilgili paylaşımlar yapmasını ve dev gıda firmalarının fonladığı reklam kampanyalarını gösterdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İnsanlığın binlerce yıldır sofrasında bulunan, fakat son yıllarda özellikle 20’li ve 30’lu yaşlardaki insanların yoğun bir şekilde talep gösterdiği avokado, popülerliğini hızla artırıyor.
 
Uluslararası Ticaret Merkezi’nin verilerine göre, küresel avokado ithalatı 2016 yılında 4,82 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2012 ilâ 2016 yılları arasında bu artış yüzde 21 olarak gözlemlendi.
 
Uzmanlar, bu artışın sebepleri arasında “şık Instagram fotoğrafları” ve “belli başlı bazı gıda firmalarının desteklediği reklam kampanyaları” olduğunu belirtiyor.
 
Adelaide Üniversitesi’nden gıda değerleri araştırmacısı Jessica Loyer, acai çileği ve çiya tohumu gibi “süper gıdaları” işaret ederek, “Bu gibi gıdalar, gelişmekte olan dünyada sıkça tüketiliyor. Gözlemlenen insanlar, bu gibi meyvelere para harcamaktan mutlu görünüyor.” dedi.
 
Vaşington merkezli Dünya Avokado Organizasyonu’nun CEO’su Xavier Equihua ise, BBC’ye yaptığı açıklamada, avokadonun satışı çok kolay bir meyve olduğunu belirterek, “Avokado, lezzetli ve besin değeri yüksek bir meyve olmasının yanı sıra vejetaryenler ve veganlar için et yerine tercih edilebilecek bir seçenek. Ünlü insanların da sosyal medyadan bu meyvenin fotoğraflarını paylaşması son derece yardımcı oluyor.” diye konuştu.
 
Avokadonun Çin’de de günbegün popülerleştiğini belirten uzmanlar, Çin halkının “Instagram’da Kim Kardashian’ın saçına avokado maskesi yaptığını ve Miley Cyrus’un koluna avokado dövmesi yaptığını” gördüklerini ve bu vesileyle popülerliğin katlandığını ifade etti.
 

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