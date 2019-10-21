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Avcılar ve Küçükçekmece'de bulunan kumsal bölgeler doğal sit alanı ilanı edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avcılar ve Küçükçekmece için önemli bir karara imza attı. Kumsal bölgesi doğal sit ve nitelikli doğal koruma alanı olarak ilan edildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İstanbul’un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerine ilişkin önemli karar aldı.
 
DOĞAL KORUMA ALANI İLAN EDİLDİ
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avcılar ve Küçükçekmece’de bulunan kumsalları doğal sit ve nitelikli doğal koruma alanı ilan etti.
 
Nitelikli doğal koruma alanları, doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanları olarak nitelendiriliyor.
 
Doğal sit alan ise jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar olarak tanımlanıyor.

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