Avrasya’dan yıllık 1.2 milyar tasarruf

21.12.2019 02:30 - Güncelleme: 21.12.2019 02:30

Avrasya Tüneli, 20 Aralık 2016’dan bu yana hizmet veriyor. Yapı Merkezi ve SK E&C firmalarının ortaklığıyla yap-işlet-devret modeli kapsamında inşa edilen tünelde, 31 Ocak 2017 itibarıyla 24 saat kesintisiz işletmeye geçildi. Doğu-batı aksında özellikle doruk saatlerde yoğun trafiğin oluştuğu İstanbul’da, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin trafik yüklerini paylaşarak, daha dengeli şehir içi ulaşım hedefine katkıda bulunan tünel, trafik yoğunluğunun çözümünde de önemli işlev gördü. Avrasya Tüneli sadece trafik yoğunluğunun aşılmasına katkı sağlamakla kalmadı, ciddi miktarda tasarruf imkanı da verdi. Yapılan hesaplamaya göre, tünelle bu yıl zamandan 870 milyon lira, yakıttan 295 milyon lira, emisyondan 31 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 196 milyon lira tasarruf edildi.