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Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, aralıkta yüzde 7,9 oldu

Avro Bölgesi'nde işsizlik, geçen yılın aralık ayında yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 7,9 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, aralıkta aynı seviyede kaldı. Böylece işsizlik, Ekim 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede ölçüldü.

AB'de de işsizlik, aralıkta kasım ayına kıyasla değişmeyerek yüzde 6,6 düzeyinde belirlendi. AB'de işsiz sayısı aralıkta 16 milyon 306 bin olurken, bunun 12 milyon 919 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de aralık ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,1 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,3 ile Almanya, yüzde 3,5 ile Polonya ve yüzde 3,6 ile Hollanda izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 18,6 ile Yunanistan ve yüzde 14,3 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, aralıkta AB'de 3 milyon 365 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 391 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,9 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 16,6 olarak ölçüldü.

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