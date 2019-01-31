'Avrupa, ABD yaptırımlarını bypass edecek mekanizmayı kurdu'

Alman televizyon kanalı NDR; Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ABD yaptırımlarına karşı İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı özel ödeme kanalını resmen kurduğunu duyurdu.

Haberde, mali ödeme kanalının isminin INSTEX (Takasla Ticareti Destekleme Aracı ) olacağı belirtildi.

PAZARTESİ AÇIKLANMASI BEKLENİYORDU

Avrupalı diplomatların ABD merkezli Bloomberg kanalına yaptığı açıklamaya göre, mali kanalın kurulduğuna dair resmi açıklamanın AB tarafından pazartesi günü yapılması bekleniyordu.

Kanala konuşan bir Avrupalı diplomat, resmi ilan için 28 Ocak Pazartesi gününün belirlendiğini ancak askıda bekleyen bazı sorunlar yüzünden kısa bir gecikme yaşanabileceğini belirtirken, AB’ye üye ülkelerin mali ödeme kanalının ay sonuna kadar tamamlanması gerektiği konusunda karar aldıklarını ifade etmişti.

MEKANİZMADAKİ GECİKME İRAN-AB ARASINDA TANSİYONU YÜKSELTMİŞTİ

AB'nin mali kanalı uygulamaya bir türlü geçirememesi İranlı yetkililer tarafından sert sözlerle eleştirilmiş, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, gecikmenin kabul edilemez olduğunu belirtirken, İran Atom Enerjisi Teşkilatı (AEOI) Başkanı Ali Akbar Salehi ise "İran'ın sabrının taşmakta olduğunu" söylemişti.

İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi ise gecikmeyle ilgili yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin ABD baskısına karşı kendi iktidarlarını bile koruyamadıklarını belirterek, "Avrupalılar ABD'nin baskılarına direnemezse kaybeden Avrupalı şirketler olacaktır. Bu şartlarda İran, Rusya ve Çin'le ilişkilerini daha da güçlendirecektir." şeklinde konuşmuştu.

1997'den 2005'e kadar dışişleri bakanı olarak görev yapmış tecrübeli İranlı diplomat Kamal Kharrazi ise tehdit niteliğinde açıklamalarda bulunmuş, "Nükleer anlaşmanın yenilgisi, Avrupa'nın güvenliğini zayıflatır.” ifadelerini kullanmıştı.