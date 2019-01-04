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Avrupa Birliği'nde ÜFE kasımda düştü

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 2018 yılı kasım ayında bir önceki aya kıyasla Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,4 ve Avro Bölgesi'nde 0,3 azalış gösterdi.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,3 azaldı. ÜFE, 2017'nin kasım ayına göre yüzde 4 arttı.

AB'de ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düşerken, 2017'nin aynı dönemine göre ise yüzde 4,3 yükseliş kaydetti.

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