İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2022 Çarşamba / 21 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5909
  • EURO
    17,8866
  • ALTIN
    961.472
  • BIST100
    2525.2
Ekonomi

Avrupa Birliği'nden altın kararı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına cevap olarak Rusya'dan altın alımına yasak getiren yeni yaptırım paketini onayladı.

IHA20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına cevap olarak yeni yaptırım paketini onayladı. AB Dönem Başkanı Çekya tarafından yapılan açıklamada, AB üyesi ülkelerin, Rusya'dan altın alımına yasak getiren yeni yaptırım paketini onayladığı duyurularak, "Büyükelçiler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına yanıt olarak bir sonraki yaptırım paketini onayladı. Yeni tedbirler AB'yi G7 ortaklarıyla uyumlu hale getirecek, uygulamayı güçlendirecek ve gerektiğinde boşlukları kapatacak' ifadelerine yer verildi.

Yaptırım paketi çerçevesinde, Rusya'dan altın ve mücevher ithalatı yasaklanacak, bazı Rus yetkililerin ve kurumların mal varlıkları dondurulacak, yaptırım uygulanan kişilere seyahat yasağı getirilecek ve daha önce SWIFT'ten çıkarılan Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın varlıkları dondurulacak.

Yeni yaptırımların, yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.