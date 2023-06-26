Avrupa borsalarına Rusya etkisi!

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi bir dizi merkez bankasının para politikası toplantısı düzenlediği haftayı üç ayın en büyük haftalık kaybını vererek kapamasının ardından %0.3 geriledi.

Öte yandan enerji sektörü hisseleri Rusya'nın paralı askerlerinin haftasonunda Putin'e başkaldırmasının Rusya'dan gelecek petrol arzını etkileyebileceği endişelerine neden olmasıyla yükselen petrol fiyatlarından destek alarak %0.3 yükseldi.

Bankacılık sektörü hisseleri Deutsche Bank'ın hisselerinin %2.4 düşmesiyle, %1 geriledi ve STOXX endeksinde en büyük kaybı veren sektör oldu.

Reuters'da yer alan haberde Deutsche Bank'ın müşterilerine, sahip oldukları Rus hisselerine tam erişimlerini artık garanti edemeyeceğini söylediği belirtilmişti.