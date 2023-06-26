İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2023 Pazartesi / 8 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9858
  • EURO
    28,3575
  • ALTIN
    1611.97
  • BIST100
    5713.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Avrupa borsalarına Rusya etkisi!

Avrupa borsaları, finans hisselerindeki keskin düşüşün, enerji hisselerinde en büyük petrol üreticisi olan Rusya'daki politik istikrarsızlığa dair endişelerle görülen kazanımların etkisini azaltmasıyla geriledi.

26 Haziran 2023 Pazartesi 11:02 - Güncelleme:
Avrupa borsalarına Rusya etkisi!
ABONE OL

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi bir dizi merkez bankasının para politikası toplantısı düzenlediği haftayı üç ayın en büyük haftalık kaybını vererek kapamasının ardından %0.3 geriledi.

Öte yandan enerji sektörü hisseleri Rusya'nın paralı askerlerinin haftasonunda Putin'e başkaldırmasının Rusya'dan gelecek petrol arzını etkileyebileceği endişelerine neden olmasıyla yükselen petrol fiyatlarından destek alarak %0.3 yükseldi.

Bankacılık sektörü hisseleri Deutsche Bank'ın hisselerinin %2.4 düşmesiyle, %1 geriledi ve STOXX endeksinde en büyük kaybı veren sektör oldu.

Reuters'da yer alan haberde Deutsche Bank'ın müşterilerine, sahip oldukları Rus hisselerine tam erişimlerini artık garanti edemeyeceğini söylediği belirtilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.