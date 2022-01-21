Avrupa borsası düşüşte!

AA 21 Ocak 2022 Cuma 12:04 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 12:04

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,48 değer kaybıyla 7.506 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,46 düşüşle 7.089 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,60 azalışla 8.673 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,50 değer kaybıyla 27.156 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1,1340 seviyesinde



Avro/dolar paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1,1340 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini ve hisse senedi piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi. Bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de yapacağı görüşmeye ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, bölgedeki askeri hareketliliğin de yakından takip edildiğini bildirdi.

İngiltere'de perakende satışlar, beklentilerin altında kaldı

Öte yandan bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre İngiltere'de perakende satışlar aylık yüzde 3,7 ve yılık yüzde 0,9 azalarak beklentilerin altında kaldı. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini belirterek, jeopolitik risklere ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi.