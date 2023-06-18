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Ekonomi

Avrupa için kritik! Türkiye merkez üssü olacak: Rusya'dan yeni mesaj

Petrol ve doğal gaz gibi ürünlerde Rusya'ya bağımlı olan Avrupa'nın enerji ihtiyacına yönelik Türkiye'de bir gaz merkezi kurulması kararlaştırılmıştı. Rusya, Avrupa'nın gaz ihtiyacına yönelik Türkiye'de kurulacak üs için yeni bir açıklamada bulundu. Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, 'Gaz merkezi kurma planının uygulanma aşamasının hızlanmasını istiyoruz.' dedi.

IHA18 Haziran 2023 Pazar 03:37 - Güncelleme:
Avrupa için kritik! Türkiye merkez üssü olacak: Rusya'dan yeni mesaj
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Avrupa için kritik bir öneme sahip olan Rus doğal gazı için Türkiye'de kurulması planlana üs için yeni bir gelişme yaşandı. Rusya, Türkiye'deki gaz merkezi hakkında yaptığı açıklamada, "Enerji Bakanlığı'nın beklentisi, Türkiye'de gaz merkezi kurma planının uygulanma aşamasının hızlanması yönünde." ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA İÇİN KRİTİK! TÜRKİYE MERKEZ ÜSSÜ OLACAK

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, Rus gazı için Türkiye'de dağıtım merkezi kurulması projesine dair, "Enerji Bakanlığı'nın beklentisi, Türkiye'de gaz merkezi kurma planının uygulanma aşamasının hızlanması yönünde." dedi.

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi ile ilgili yerel medyaya önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şulginov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasına dair sunduğu projenin üzerinde Türkiye'de Şubat ayında meydana gelen deprem felaketi nedeniyle çok durulamadığını belirtti. Şulginov, "Deprem nedeniyle bir trajedi yaşandı. Bu konuyu konuşmanın zamanı değildi. Şimdi bu konuyu ele alışımız yeni bir seviyeye çıkacak" ifadelerini kullandı. Şulginov, "Enerji Bakanlığı'nın beklentisi, Türkiye'de gaz merkezi kurma planının uygulanma aşamasının hızlanması yönünde" şeklinde konuştu.

"ÇOK AZ ÜLKE REDDEDİYOR"

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ve petrolüne uygulanan ambargo ve kısıtlamaları aşmak için çeşitli yöntemler denediklerini de ifade eden Şulginov, "Bu arz için çeşitli yöntemler geliştirdik ve bunu başardık. Avrupa ve ABD dışında çok az ülke Rusya'dan gelen yüksek kaliteli petrolü reddediyor. Gaz tedarikini Asya-Pasifik'ten Türkiye'ye kadar ulaştırdık. Bazı petrol ürünlerinin alımını önemli ölçüde artırdı" şeklinde konuştu. Şulginov, yaptırımların artması nedeniyle pazarı çeşitlendirmenin kolay olmadığını kaydetti.

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