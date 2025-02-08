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Ekonomi

Avrupa ile ulaşımda iş birliği... Toplantıya Türkiye ve Hollanda ev sahipliği yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaşım Komitesi'nin 87. Oturumu kapsamında Cenevre'de temaslarda bulunacak. Türkiye ve Hollanda'nın 'Yüksek Düzeyli Politikalar Bölümü'ne ev sahipliği yapacağı komitede Bakan Uraloğlu, sürdürülebilir ulaşım politikaları, dijitalleşme ve uluslararası iş birlikleri konularında görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye ve Hollanda BM AEK İç Ulaşım Komitesi'nde yüksek düzeyli politikalar bölümüne ev sahipliği yapacak.

HABER MERKEZİ8 Şubat 2025 Cumartesi 11:27 - Güncelleme:
Avrupa ile ulaşımda iş birliği... Toplantıya Türkiye ve Hollanda ev sahipliği yapacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10-11 Şubat 2025 tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) İç Ulaşım Komitesi'nin 87. Oturumu'na ve toplantı vesilesiyle düzenlenecek olan etkinliklere katılacak. Türkiye ve Hollanda'nın "Yüksek Düzeyli Politikalar Bölümü"ne ev sahipliği yapacağı komitede Bakan Uraloğlu, ulaşım sektöründe sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve küresel bağlantısallık konularında temaslarda bulunacak.

-İÇ ULAŞIM KOMİTESİ'NDE KRİTİK GÖRÜŞMELER YAPILACAK

BM AEK İç Ulaşım Komitesi kapsamında düzenlenecek oturumlarda, ulaşımın geleceğini şekillendirecek politikalar, küresel tedarik zincirindeki dönüşümler ve dijital altyapı çalışmaları ele alınacak.

Bakan Uraloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, iç ulaşım bağlantılarının teşviki ele alınacak. Söz konusu toplantıda, bölgesel ve bölgeler arası ulaşımın bağlantısallığı ve sürdürülebilirliğinde ülkeler görüşlerini paylaşacak. Bakanların ulaştırma koridorları konusunda yürüttükleri çalışmalar ve taahhütlerine ilişkin açıklamaları ile "2030'a Giden Yolda İç Taşımacılıkta Başarılar ve Zorluklar" başlıklı oturumda önemli değerlendirmelerde bulunmaları bekleniyor.

-URALOĞLU, ULAŞTIRMANIN GELECEĞİ BAKANLAR ÖZEL TOPLANTISI'NA DA KATILACAK

Bakan Uraloğlu aynı zamanda, etkinlik vesilesiyle Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından 10 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek olan "Ulaştırmanın Geleceği Bakanlar Özel Toplantısı"na da katılacak. Toplantıda, yerleşik yapay zeka yetenekleri kullanılarak iç taşımacılığın gidişatını yansıtan mevcut eğilimler ve itici güçlerin dönüşüm haritasının hazırlanması gibi yenilikçi yaklaşımlar ele alınacak.

Etkinlikte ayrıca Stratejik Diyalog Değişimi oturumlarında, bakanlar ulaşımın geleceği için stratejik vizyon belirleyecek, kamu ve özel sektör iş birliklerini geliştirmek için fırsatlar üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Uraloğlu'nun, toplantılar kapsamında dünya çapında ulaşım alanındaki gelişmelere dair en güncel bilgiler ve öngörüler üzerine önemli temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.

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