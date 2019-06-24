Avrupa piyasaları ABD İran gerginlikleri etkisiyle düştü

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

- FTSE yüzde 0.17,

- DAX yüzde 0.33 ve

- CAC yüzde 0.07 düştü.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.07 artışla 1.1377 düzeyine ve sterlin yüzde 0.08 artışla 1ç2753 düzeyine yükseldi.